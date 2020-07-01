ЦИК: за шесть дней голосования поступило всего 5 претензий на организацию процесса

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦИК: за шесть дней голосования поступило всего 5 претензий на организацию процесса

В Центральной избирательной комиссии России считают, что единый день голосования 2019 года проигрывает по организованности и качеству нынешнему голосованию по поправкам в Конституцию.

"Сейчас, сравнивая текущую кампанию и единый день голосования 2019 года, видим, претензий по организации процесса минимум. 5 случаев на 96 тысяч комиссий за 6 дней", - заявил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "за весь период голосования серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центральной избирательной комиссии, не обнаружено".

Она также рассказала о процессе подсчета голосов: "Подсчет голосов по итогам каждого дня не проводился: все бюллетени с отметками проголосовавших перемещались в сейф-пакеты, снабженные индивидуальным номером. Подсчет голосов начнется только после того, как завершится голосование по всей стране".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЦИК: за шесть дней голосования поступило всего 5 претензий на организацию процесса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цик, нарушения, голосование, поправки в конституцию, николай булаев, подсчет голосов, элла памфилова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 11:10 Мск Путин проголосовал на участке в Российской академии наук

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2020 10:17 Мск Российская явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра – 55,7%
Ранее 30.06.2020 13:59 Мск Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня – 45,7%
Ранее 30.06.2020 13:41 Мск Путин попросил россиян проголосовать: "Голос каждого из вас самый важный, самый главный"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети