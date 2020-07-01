ЦИК: за шесть дней голосования поступило всего 5 претензий на организацию процесса

В Центральной избирательной комиссии России считают, что единый день голосования 2019 года проигрывает по организованности и качеству нынешнему голосованию по поправкам в Конституцию.

"Сейчас, сравнивая текущую кампанию и единый день голосования 2019 года, видим, претензий по организации процесса минимум. 5 случаев на 96 тысяч комиссий за 6 дней", - заявил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "за весь период голосования серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центральной избирательной комиссии, не обнаружено".

Она также рассказала о процессе подсчета голосов: "Подсчет голосов по итогам каждого дня не проводился: все бюллетени с отметками проголосовавших перемещались в сейф-пакеты, снабженные индивидуальным номером. Подсчет голосов начнется только после того, как завершится голосование по всей стране".