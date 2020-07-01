Игра "Урала" против "Оренбурга" отменена в последний момент

Встреча РПЛ между командами "Урал" и "Оренбург", намеченная на 1 июля, 15.00 мск, отменена из-за коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, екатеринбургские игроки узнали об этом в аэропорту вылета.

"Мы уже приехали в аэропорт, когда нам сообщили эту новость. До последнего готовились к вылету, но когда пришло официальное письмо от РПЛ об отмене, нам ничего не остается, как разъехаться по домам. Мы готовы были играть и сожалеем, что матч не состоится. Но в данном случае здоровье людей важнее", - сообщили в пресс-службе ФК "Урал".

Напомним, что 10 игроков оренбуржцев находятся на карантине из-за обнаружения пневмонии и коронавируса. Впрочем, подобная ситуация не помешала состояться матчу между "Сочи" и "Ростовом", у шести игроков которого было выявлено опасное заболевание. Матч не был отменен, ростовчане выставили молодежную команду, в итоге встреча закончилась для них сокрушительным поражением - 1:10.