Подмосковье проведет эксперимент по утилизации медицинских отходов

В Московской области собираются с 1 августа начать эксперимент по утилизации медицинских и биологических отходов, включая использованные маски и перчатки, сообщает РБК.

Предлагается создать отдельного оператора, который будет обслуживать и больницы, и население. Законопроект правительство Подмосковья внесло на рассмотрение в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

По данным издания, Подмосковье собирается создать территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), утвердить тариф на их вывоз и построить необходимую инфраструктуру.

Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за создание системы вывоза медицинских отходов еще на пике пандемии коронавируса в России. В письме Михаилу Мишустину он предложил создать нового регионального оператора, специализирующегося исключительно на сборе медицинских и биологических отходов.