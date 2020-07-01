В Прикамье за сутки от коронавируса умерли два пациента

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 52 (до 3 тыс. 743). По данным краевого оперштаба, один из новых случаев найден посмертно у 78-летней пациентки, причиной смерти которой стал коронавирус. Всего в крае от инфекции умерли 76 человек (за сутки – два), от сопутствующих заболеваний – 48 носителей инфекции.

Отметим, суточный прирост по стране – 6 тыс. 556 инфицированных.