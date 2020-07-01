От коронавируса в Свердловской области умерли больше 100 человек

На Среднем Урале лабораторно подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, часть исследований, вошедших в статистику 1.07.2020 г., были проведены ранее. Таким образом, 144 зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевского, Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Новолялинского, Полевского городских округов, Слободо-Туринского района, Шалинского городского округа.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 13 тыс. 48 случаев заболевания COVID-19. 114 из 146 больных в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 54 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 609 пациентов в состоянии средней тяжести находится под наблюдением специалистов.

Также в Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще шесть летальных исходов от коронавируса. Таким образом, количество смертей в регионе от инфекции составляет - 101 случай.

За сегодня из медучреждений области в связи с выздоровлением выписано 155 человек. Всего уральские врачи вылечили 7614 пациентов.