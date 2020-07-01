COVID-статистика: самая низкая суточная заболеваемость за два месяца, но умерли 216 человек

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 281 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.