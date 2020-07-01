COVID-статистика: самая низкая суточная заболеваемость за два месяца, но умерли 216 человек
За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 281 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 611
Московская область – 306
Санкт-Петербург - 262
Ханты-Мансийский АО - 261
Свердловская область - 256
Иркутская область - 248
Нижегородская область - 228
Ямало-Ненецкий АО - 203
Воронежская область - 166
Красноярский край - 140
Челябинская область - 137
Мурманская область - 135
Республика Тыва - 119
Архангельская область - 118
Ульяновская область - 108
Саратовская область - 102
Новосибирская область - 100
Ростовская область - 95
Волгоградская область - 92
Омская область - 86
Ставропольский край - 84
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Хабаровский край - 79
Приморский край - 77
Тульская область - 76
Оренбургская область - 76
Пензенская область - 75
Алтайский край - 74
Псковская область - 73
Ивановская область - 70
Тюменская область - 68
Республика Дагестан - 65
Самарская область - 63
Краснодарский край - 61
Забайкальский край - 61
Белгородская область - 59
Брянская область - 59
Курская область - 58
Чувашская Республика - 58
Камчатский край - 55
Республика Коми - 54
Ленинградская область - 53
Томская область - 53
Пермский край - 52
Кабардино-Балкарская Республика - 51
Калужская область - 48
Новгородская область - 47
Владимирская область - 46
Тверская область - 46
Тамбовская область - 45
Республика Башкортостан - 44
Республика Саха (Якутия) - 44
Республика Карелия - 43
Кемеровская область - 41
Рязанская область - 40
Ярославская область - 40
Республика Калмыкия - 40
Республика Татарстан - 40
Смоленская область - 38
Липецкая область - 37
Республика Адыгея - 37
Республика Мордовия - 37
Астраханская область - 34
Республика Бурятия - 33
Кировская область - 32
Республика Хакасия - 32
Орловская область - 31
Республика Марий Эл - 31
Республика Алтай - 31
Сахалинская область - 28
Амурская область - 27
Магаданская область - 27
Республика Ингушетия - 22
Республика Северная Осетия - 22
Вологодская область - 21
Удмуртская Республика - 20
Чеченская Республика - 10
Калининградская область - 9
Костромская область - 8
Курганская область - 8
Республика Крым - 6
Ненецкий АО - 3
Еврейская АО - 2