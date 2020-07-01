06 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

COVID-статистика: самая низкая суточная заболеваемость за два месяца, но умерли 216 человек

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 281 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

 Москва - 611

 Московская область – 306

 Санкт-Петербург - 262

 Ханты-Мансийский АО - 261

 Свердловская область - 256

 Иркутская область - 248

 Нижегородская область - 228

 Ямало-Ненецкий АО - 203

 Воронежская область - 166

 Красноярский край - 140

 Челябинская область - 137

 Мурманская область - 135

 Республика Тыва - 119

 Архангельская область - 118

 Ульяновская область - 108

 Саратовская область - 102

 Новосибирская область - 100

 Ростовская область - 95

 Волгоградская область - 92

 Омская область - 86

 Ставропольский край - 84

 Карачаево-Черкесская Республика - 79

 Хабаровский край - 79

 Приморский край - 77

 Тульская область - 76

 Оренбургская область - 76

 Пензенская область - 75

 Алтайский край - 74

 Псковская область - 73

 Ивановская область - 70

 Тюменская область - 68

 Республика Дагестан - 65

 Самарская область - 63

 Краснодарский край - 61

 Забайкальский край - 61

 Белгородская область - 59

 Брянская область - 59

 Курская область - 58

 Чувашская Республика - 58

 Камчатский край - 55

 Республика Коми - 54

 Ленинградская область - 53

 Томская область - 53

 Пермский край - 52

 Кабардино-Балкарская Республика - 51

 Калужская область - 48

 Новгородская область - 47

 Владимирская область - 46

 Тверская область - 46

 Тамбовская область - 45

 Республика Башкортостан - 44

 Республика Саха (Якутия) - 44

 Республика Карелия - 43

 Кемеровская область - 41

 Рязанская область - 40

 Ярославская область - 40

 Республика Калмыкия - 40

 Республика Татарстан - 40

 Смоленская область - 38

 Липецкая область - 37

 Республика Адыгея - 37

 Республика Мордовия - 37

 Астраханская область - 34

 Республика Бурятия - 33

 Кировская область - 32

 Республика Хакасия - 32

 Орловская область - 31

 Республика Марий Эл - 31

 Республика Алтай - 31

 Сахалинская область - 28

 Амурская область - 27

 Магаданская область - 27

 Республика Ингушетия - 22

 Республика Северная Осетия - 22

 Вологодская область - 21

 Удмуртская Республика - 20

 Чеченская Республика - 10

 Калининградская область - 9

 Костромская область - 8

 Курганская область - 8

 Республика Крым - 6

 Ненецкий АО - 3

 Еврейская АО - 2

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COVID-статистика: самая низкая суточная заболеваемость за два месяца, но умерли 216 человек

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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