06 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер отметил, что голосование организовано с соблюдением всех мер безопасности.

"Задача, которую мы перед собой ставим - это не запрещать, а разрешать, но с соблюдением всех мер предосторожности. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной, и вы видите, как организовано голосование. Полностью безопасно, и это говорит о том, что мы можем жить в непростых нынешних условиях, соблюдая все меры безопасности. Голосование у нас, безусловно, организовано безопасно. Это очень важно", - подчеркнул он.

Алексей Текслер вместе с супругой проголосовали на избирательном участке, расположенном в его родной школе №92 Металлургического района Челябинска.

Глава региона также напомнил, что сегодня в Челябинске и Магнитогорске идет голосование за присвоение звания "Город трудовой доблести".

"Это то, чего ждут наши жители. Уверен, что голос каждого будет услышан при принятии этого решения", – подчеркнул он.

Напомним, проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно до 20.00. В регионе открылись все 2 тыс. 304 участка для голосования. По данным на 10.00 явка в области составила 51,32%.

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Алексей Текслер проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

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Теги: голосование, поправки, избирательные участки, Алексей Текслер,



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