В мире резко выросло число миллиардеров

Число миллиардеров в мире за прошлый год достигло 2825 человек, что на 221 больше, чем годом ранее. Об этом говорят данные "переписи миллиардеров", которую каждый год проводит портал Wealth-X.

В 2018 году количество миллиардеров упало на 5,4%. В 2019 году рост произошел, по мнению экспертов, благодаря хорошей динамике финансовых рынков, то есть из-за финансовых спекуляций.

Наибольший относительный прирост числа миллиардеров в первой десятке показала Саудовская Аравия - на 88%. Далее идут Китай (20%), США и Россия (по 12%).

В абсолютном выражении больше всего миллиардеров в США - 788. На втором месте Китай - 342. На третьем Германия - 153. Далее идут Россия (114), Швейцария, Великобритания, Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада, Сингапур.

Больше всего миллиардеров живет в Нью-Йорке (113), Гонконге (96), Сан-Франциско (77), Москве (73), Лондоне (66), Пекине (57), Сингапуре (45), Лос-Анджелесе (44), Шеньчжене (39), Мумбаи (38), Дубаи (35).

В некоторых отраслях (автомобильная, аэрокосмическая, оборонная промышленность) наблюдается уменьшение числа миллиардеров из-за коронавирусного кризиса. В страховании и здравоохранении, напротив, миллиардеров стало больше.

В России миллиардеров стало больше на 12 человек, из них в Москве только трое.