В Югре сотрудник МУП ЖКХ списал и продал на лом 9 машин коммунальной техники

По материалам прокурорской проверки следственными органами ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело в отношении начальника транспортного цеха муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное управление" Ханты-Мансийска о присвоении и растрате муниципальной собственности.

Установлено, что в 2019 г. обвиняемый, совместно с неустановленным лицом из числа руководства предприятия списал как неисправные девять единиц муниципальной техники (грузовые и легковые автомобили) и реализовал в качестве лома метала. Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ущерб Ханты-Мансийска составил 3,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Ход расследования находится под контролем межрайонной прокуратуры.