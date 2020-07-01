06 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
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В Югре сотрудник МУП ЖКХ списал и продал на лом 9 машин коммунальной техники

По материалам прокурорской проверки следственными органами ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело в отношении начальника транспортного цеха муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное управление" Ханты-Мансийска о присвоении и растрате муниципальной собственности.

Установлено, что в 2019 г. обвиняемый, совместно с неустановленным лицом из числа руководства предприятия списал как неисправные девять единиц муниципальной техники (грузовые и легковые автомобили) и реализовал в качестве лома метала. Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ущерб Ханты-Мансийска составил 3,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Ход расследования находится под контролем межрайонной прокуратуры.

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В Югре сотрудник МУП ЖКХ списал и продал на лом 9 машин коммунальной техники

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Теги: уголовное дело, растрата, Ханты-Мансийск, начальник транспортного цеха



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