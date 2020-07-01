Российская явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра – 55,7%

В Москве начал работу информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам в Конституцию. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова огласила явку на 10 утра 1 июля – 55,27%.

"Сегодня наступил основной самый значимый и ответственный день для всех нас – День Общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России. День сегодня не рабочий, поэтому каждый, кто еще не успел проголосовать, может прийти в удобное время на избирательный участок и отдать свой голос", - заявила Памфилова.

Между тем, в регионах Сибири и Дальнего Востока день в разгаре, явка составляет от 33 до 81%, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные региональных избиркомов. Так, в Новосибирской области с учетом голосования в предыдущие шесть дней явка составила всего 37,5%. В Кемеровской области к полудню по местному времени явка составила 81,29% (из них 76,13% проголосовали досрочно).

Явка участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области на 12:00 среды составила 33,7% с учетом проголосовавших с 25 по 30 июня. В Томской области явка к полудню составляет 37,18%, в Алтайском крае – 41,48%.