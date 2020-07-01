Пушилин снял все ограничения на выезд из ДНР в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин снял все ограничения на выезд из республики в Россию, которые были введены во второй половине марта в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гражданам было запрещено покидать пределы ДНР, а выезжать можно было по особому разрешению.

В указе Пушилина пункт, касающийся возможности выезда за пределы ДНР, изменен. Теперь разрешается выезжать в Россию всем, а в ЛНР - по ряду причин. По возвращении из России самоизоляция уже не требуется.

Напомним, с Украиной граница в конце июня снова была закрыта через несколько дней после открытия из-за провокаций украинской стороны.