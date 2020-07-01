ФСВТС заявила о невозможности продажи турецких C-400 CША без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 без согласия Москвы, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

Она пояснила, что для вывоза продукции военного назначения покупатель техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя, передает "Интерфакс".

Так в ФСВТС прокомментировали инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна. Он внес в парламент США поправку в закон об оборонном бюджете страны на 2021 год, которая предполагает выкуп у Турции российских комплексов С-400.

Поставки систем турецким военным Россия начала в 2019 году. Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 в ответ на закупку турками российских ЗРК. США требуют обменять С-400 на американские Patriot, между тем, Анкара подумывает закупить вместо F-35 российские Су-35.