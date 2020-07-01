В Москве начинаются опрессовки

Режим самоизоляции в Москве отменен и начинаются опрессовки. По данным сайта mos.ru, продолжительность отключений составит не более 10 дней (и указывают, что девять лет назад воду отключали на две недели, а еще раньше – на 21 день).

"10 дней — это обоснованный срок отключения горячей воды без потери качества и надежности теплоэнергетической системы Москвы", - обосновывают свою позицию в администрации города.

"Срок отключения горячей воды на период проведения профилактических работ указывается с времени и даты начала отключения до времени и даты окончания отключения горячего водоснабжения, но не может превышать 10 суток, то есть должен быть менее 240 часов", - добавляют в мэрии.

В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что во время домашней самоизоляции москвичам горячую воду отключать не будут: "До 1 июля отключений горячей воды не будет. Хотя мы понимаем, что нельзя остановить подготовку к зиме, но приняли решение отсрочить этот период. Новые дома вообще могут не делать опрессовки".