06 Октября 2020
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футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Урал" вылетает в Оренбург на игру с клубом, в котором 10 игроков заражены коронавирусом 

Екатеринбургский ФК "Урал" вылетает в Оренбург, чтобы сразиться с местной командой.

Как передает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу "шмелей", футболисты вылетят уже сегодня днем. С высокой долей вероятности игра состоится. Отметим, что 10 игроков оренбуржцев находятся на карантине из-за обнаружения пневмонии и коронавируса.

"Пока ситуация такая: информации о том, кто сыграет против "Урала", нет. Либо это будет молодежка, либо те основные игроки, кто сдал отрицательные тесты. Но матч, по всей видимости, состоится. Готовимся к игре с полной серьёзностью. Сегодня днём вылетаем в Оренбург", - сказал нашему агентству начальник пресс-службы команды Никита Медведевских.

Ожидается, что встреча пройдет 1 июля в 15.00 мск.

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"Урал" вылетает в Оренбург на игру с клубом, в котором 10 игроков заражены коронавирусом 

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Теги: ФК Урал, ФК Оренбург, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 10:49 Мск Игра "Урала" против "Оренбурга" отменена в последний момент

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