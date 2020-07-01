"Урал" вылетает в Оренбург на игру с клубом, в котором 10 игроков заражены коронавирусом

Екатеринбургский ФК "Урал" вылетает в Оренбург, чтобы сразиться с местной командой.

Как передает Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу "шмелей", футболисты вылетят уже сегодня днем. С высокой долей вероятности игра состоится. Отметим, что 10 игроков оренбуржцев находятся на карантине из-за обнаружения пневмонии и коронавируса.

"Пока ситуация такая: информации о том, кто сыграет против "Урала", нет. Либо это будет молодежка, либо те основные игроки, кто сдал отрицательные тесты. Но матч, по всей видимости, состоится. Готовимся к игре с полной серьёзностью. Сегодня днём вылетаем в Оренбург", - сказал нашему агентству начальник пресс-службы команды Никита Медведевских.

Ожидается, что встреча пройдет 1 июля в 15.00 мск.