В Тюменской области явка на голосовании по Конституции РФ приблизилась к 60%

На сегодняшний день в Тюменской области явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ почти достигла 60%, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Утром, в 10.00 число проголосовавших составило 676 676 человек или 59,99% избирателей. На участках работают 286 камер видеонаблюдения, также за легитимностью и порядком голосования на участках следят независимые общественные наблюдатели, волонтеры Конституции, мероприятие освещают представители СМИ.

С 25 июня по 30 июня в избирком Тюменской области поступило шесть обращений и заявлений. Они все рассмотрены. Новых сообщений о нарушении порядка голосования в избирательные комиссии пока не поступало.

"Сегодня 1 июня — очень важный и ответственный день для Тюменской области и Российской Федерации в целом. Я приглашаю вас на участки для голосования. Еще есть возможность выразить свою волю, еще есть возможность выразить свое отношение к поправкам в основной закон нашего государства", - обратился к жителям региона председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

Напомним, ранее участие в голосовании принял экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства РФ Владимир Якушев. Он сообщил, что до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени, считает себя тюменцем и москвичом не стал.

"Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг", - заявил министр.