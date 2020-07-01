06 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

В Тюменской области явка на голосовании по Конституции РФ приблизилась к 60%

На сегодняшний день в Тюменской области явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ почти достигла 60%, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Утром, в 10.00 число проголосовавших составило 676 676 человек или 59,99% избирателей. На участках работают 286 камер видеонаблюдения, также за легитимностью и порядком голосования на участках следят независимые общественные наблюдатели, волонтеры Конституции, мероприятие освещают представители СМИ.

С 25 июня по 30 июня в избирком Тюменской области поступило шесть обращений и заявлений. Они все рассмотрены. Новых сообщений о нарушении порядка голосования в избирательные комиссии пока не поступало.

"Сегодня 1 июня — очень важный и ответственный день для Тюменской области и Российской Федерации в целом. Я приглашаю вас на участки для голосования. Еще есть возможность выразить свою волю, еще есть возможность выразить свое отношение к поправкам в основной закон нашего государства", - обратился к жителям региона председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

Напомним, ранее участие в голосовании принял экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства РФ Владимир Якушев. Он сообщил, что до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени, считает себя тюменцем и москвичом не стал.

"Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг", - заявил министр.

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В Тюменской области явка на голосовании по Конституции РФ приблизилась к 60%

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Теги: Конституция РФ, голосование, явка



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