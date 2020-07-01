06 Октября 2020
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Экономика В России
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

В России с 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%

С 1 июля во многих регионах России повышаются тарифы на коммунальные услуги. Хотя ряд депутатов Госдумы и сенаторов предлагали на 2020 год отказаться от планового повышения, на такой шаг пошли лишь несколько субъектов.

По данным НП "ЖКХ Контроль", в среднем по стране тарифы вырастут на 4%. Самый высокий рост наблюдается на Кавказе: на 6,5% в Чечне (интересно, что там и самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию), на 5,4% в Кабардино-Балкарии, на 5,2% в Дагестане, на 5,1% в Ингушетии.

В Москве тарифы вырастут на 5%, в Санкт-Петербурге на 3,8%. Самый маленький рост платежей будет в Ненецком автономном округе – на 2,4%. Исполнительный директор "ЖКХ Контроля" Светлана Разворотнева отмечает, что это верхние границы роста, установленные правительством, а регионы могут по своему усмотрению делать повышение ниже (но не выше) или вообще отказываться от него.

Так, рост тарифов ниже обозначенного правительством произойдет в Алтайском крае, Астраханской области, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Курской области, Магаданской области, Мурманской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Смоленской области, Тульской области, Ульяновской области.

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В России с 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%

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Теги: коммунальные услуги, рост тарифов, плановое повышение, чечня



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