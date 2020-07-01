06 Октября 2020
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Политика Пермский край
тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

Еще три лаборатории Прикамья получат право подтверждать диагноз COVID-19

Первичные тесты на коронавирусную инфекцию, проводимые Пермской станцией переливания крови, Краевой клинической больницей и МСЧ № 140 получат статус окончательных и не требующих вторичного референс-тестирования в лабораториях Роспотребнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба региона. Присвоение краевым лабораториям права подтверждать диагноз COVID-19 позволит ускорить процесс выявления заболевших, и выписку выздоровевших или контактных пациентов из медучреждений.

На данный момент такой статус был присвоен только лабораториям Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и краевой инфекционной больницы. В остальных же проводились только первичные исследования, положительные результаты которых направлялись в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для того, чтобы получить это право, лаборатории должны иметь больше 90% достоверных результатов исследований. После лаборатории смогут увеличить свою мощность до 100 исследований для подтверждения наличия коронавирусной инфекции в день.

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Еще три лаборатории Прикамья получат право подтверждать диагноз COVID-19

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Теги: оперштаб, лаборатория, статус, коронавирус



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