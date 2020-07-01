"Ноябрьскнефтегаз" изучит глубокие горизонты на участках, где идет добыча

"Газпром нефть" получила право на геологическое изучение дополнительных горизонтов на четырех участках недр в ЯНАО, где уже ведется нефтедобыча. Как сообщили Накануне.RU в компании, речь идет о Вынгапуровском, Сугмутском, Средне-Итурском и Северо-Янгтинском месторождениях, которые разрабатывает "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Новые лицензии, выданные на период до 2027 года, дают недропользователю право исследовать неизученные до сих пор меловые (ачимовская толща), юрские и палеозойские отложения. Специалисты "Газпром нефти" оценивают суммарный ресурсный потенциал этих пластов на данных участках более чем в 100 млн тонн. Наиболее весомые перспективы связаны с ачимовскими залежами на Сугмутском и Северо-Янгтинском месторождениях.

В компании отмечают, что к разработке новых запасов, которые удастся обнаружить, можно будет приступить в кратчайшие сроки благодаря наличию промысловой инфраструктуры.

"Несмотря на то, что эти месторождения относятся к зрелому фонду, мы видим их большой ресурсный потенциал. Спуск на нижележащие геологические "этажи" – в первую очередь нижнеюрский и палеозойский – открывает перед предприятием перспективы по наращиванию ресурсной базы, а наличие действующих объектов подготовки и транспортировки нефти повышает эффективность дальнейшей разработки месторождений", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

Отметим, что ачимовские отложения в Ноябрьском регионе расположены на глубине от 3000 до 3350 метров, юрские пласты – от 2700 до 3500 метров, а наименее изученные палеозойские залежи – на глубине более 3500 м.