Более 15 тысяч жителей Екатеринбурга с утра 1 июля пришли голосовать по поправкам

Более 15 тысяч жителей Екатеринбурга с утра 1 июля пришли на участки, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава города Александр Высокинский.

По его словам, голосование проходит в штатном режиме, волонтеры активно ходят по домам екатеринбуржцев и приглашают их отдать свой голос.

"На самих участках все безопасно. В течение дня мы будем отслеживать ситуацию и в случае необходимости добавлять ресурсы", - пообещал мэр.

Как добавил Высокинский, с утра он уже лично объехал несколько участков и пообщался с избирателями. По его словам, настроение у всех позитивное.

Напомним, 555 участков открылись в уральской столице в 8.00. Одновременно продолжается сбор подписей в поддержку заявки на присвоение Екатеринбургу почетного звания "Город трудовой доблести".

Ранее сам Александр Высокинский проголосовал по поправкам в Конституцию и принял участие в розыгрыше призов.