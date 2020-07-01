В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за незаконной добычи полезных ископаемых

В Пермском крае из-за незаконной добычи полезных ископаемых возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Факт нарушения закона о недрах при добыче песка на Тетеринском месторождении был установлен в 2018 г. Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой края. Компания "ДИВ" осуществляла добычу песка и песчано-гравийной смеси в русле реки Кама без разрешительных документов.

Материалы уголовного дела направлены в органы предварительного расследования.Было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 171 УК РФ

Ущерб превысил 39 млн руб.