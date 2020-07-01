06 Октября 2020
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сургут (2013) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте наказаны полицейские, устроившие в разгар пандемии вечеринку в кафе

Частично окончена служебная проверка по факту вечеринки силовиков, состоявшейся в одном из сургутских кафе, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина.
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Напомним, в ночь на 30 мая в городскую полицию поступила информация о вечеринке в кафе, в которой участвовали сотрудники полиции. Глава окружного управления Василий Романица назначил проведение служебной проверки. В отношении владельца заведения составлен административный протокол за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

"По части сотрудников проверка завершена. Уволен пока один сотрудник, ещё нескольким объявлено неполное служебное соответствие, строгих выговоров много. По некоторым сотрудникам она ещё продолжается", - сказала Абмайкина.

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В Сургуте наказаны полицейские, устроившие в разгар пандемии вечеринку в кафе

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Теги: вечеринка, самоизоляция, режим повышенной готовности, кафе



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