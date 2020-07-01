06 Октября 2020
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голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции

Шесть сел Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в Конституцию.

Еще в 17 населенных пунктах округа проголосовало более 90% избирателей, пишет Regnum.

По данным регионального правительства, явка на 15:00 по местному времени (06:00 мск) превышает 70% (21 127 человек).

На Камчатке по данным на 10:00 (01:00 мск) явка на общероссийское голосование составила 34,24% - более 80 тыс. человек.

Напомним, 1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию. Накануне завершилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проходившее в качестве эксперимента в двух регионах – Москве и Нижегородской области.

Явка на ДЭГ составила 93%. В ЦИКе отметили, что этот показатель нельзя сравнивать с обычным голосованием, поскольку люди, зарегистрировавшиеся на дистанционное голосование – это изначально активные граждане, имеющие мотивацию к участию в голосовании.

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На Чукотке шесть сел показали 100% явку на голосовании по Конституции

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Теги: чукотка, голование по поправкам к конституции



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