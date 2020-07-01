06 Октября 2020
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Северный поток-2, Герхард Шредер (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Шредер назвал санкции США по "Северному потоку-2" "расторжением трансатлантического партнерства"

Экс-канцлер Германии, а ныне глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер крайне негативно высказался о возможном введении новых санкций США в отношении проекта "Северный поток-2".

Шредер назвал действия США "неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы". В среду, 1 июля, экс-канцлер выступит в Бундестаге с этим заявлением, которое частично опубликовало издание Handelsblatt.

"Санкции против союзника по НАТО в период экономического спада есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства, нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы", - заявляет Шредер.

Он подчеркивает, что санкции напрямую затрагивают более 120 компаний, не только российских, но и европейских. По подсчетам бывшего канцлера, европейская экономика может лишиться до 12 млрд евро инвестиций в инфраструктуру, потребители газа в Европе столкнутся с дополнительными расходами в 4 млрд евро, передает ТАСС

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Шредер назвал санкции США по "Северному потоку-2" "расторжением трансатлантического партнерства"

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Теги: герхард шредер, северный поток - 2, санкции, германия, ес, нато



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