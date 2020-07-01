На Южном Урале 139 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 139 новых случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 7 тыс. 724 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 153 человека. За сутки были выписаны из больниц 164 человека, всего в регионе выздоровели 4 тыс. 379 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. У мужчины 83 лет была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертоническая болезнь, у 90-летнего мужчины – хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, а пациентка 83 лет умерла от постинфарктного кардиосклероза миокарда.