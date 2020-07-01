06 Октября 2020
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Политика Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Погорячился. Мэр Верхней Салды забрал заявление о досрочной отставке

Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко отозвал свое заявление об отставке, сообщает пресс-служба администрации города. По его словам, решение покинуть свой пост было вызвано не нарушением антикоррупционного законодательства, а семейными обстоятельствами – здоровье отца резко ухудшилось после перенесенного инсульта.

После многочисленных обращений жителей города и руководителей организаций, а также благодаря поддержке своей семьи, Михаил Савченко принял решение не покидать свой пост, были проведены консультации с правительством региона.

Что касается обвинений в свой адрес, глава городского округа отметил, что нарушения антикоррупционного законодательства не являются поводом для отставки.

"Ранее мною уже были даны объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 год и о ситуации, расцениваемой как конфликт интересов между городской администрацией и градообразующим предприятием. Считаю, что город не получил ущерба из-за моих действий, но если потребуется, готов пройти разбирательство этой ситуации в правовом поле", - пояснил глава Верхнесалдинского округа.

Ранее, напомним, дума не смогла собраться для рассмотрения заявления об отставке - пришли только 7 депутатов. "Единая Россия" проверяет, причастны ли ее члены к срыву заседания. При этом еще вчера вице-губернатор региона Сергей Бидонько заявил Накануне.RU, что Савченко все-таки продолжит работу.

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Погорячился. Мэр Верхней Салды забрал заявление о досрочной отставке

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Теги: Верхняя Салды, отставка, мэр, Михаил Савченко



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