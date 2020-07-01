В UEFA отреагировали на вспышку коронавируса в Португалии, где планируют доиграть Лигу чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прокомментировали информацию о новой вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 в Португалии.

На днях стало известно, что несколько городов севернее Лиссабона, где намечено провести оставшиеся матчи розыгрыша Лиги чемпионов этого сезона, будут закрыты на карантин из-за вспышки инфекции.

Президент UEFA Александер Чеферин заверил, что "необходимости в плане В нет".

"Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне", - цитирует слова Чеферина championat.com со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что турнир Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Все противостояния пройдут в одноматчевом формате.