В Соликамске школьник утонул во время учебных сборов на острове

В Соликамске вынесли приговор по делу о смерти школьника – он утонул во время сборов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

По данным следствия, в июле 2019 г. учитель во время проведения учебно-тренировочных сборов на острове, расположенном на Каме вблизи деревни Григорова, оставил группу детей без присмотра. Двое подростков 14 и 15 лет, самостоятельно ушли купаться в реке. На расстоянии 20 м от дебаркадера один из подростков, не умевший плавать, утонул.

Суд решил на год ограничить свободу педагога. Приговор в силу не вступил.