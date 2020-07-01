Уголовное дело бывшего председателя думы Сысерти прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева прекращено.

Экс-чиновника, напомним, обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. По данным прокуратуры, своими действиями Карамышев причинил бюджету Сысертского городского округа материальный ущерб на сумму более 53 тысяч рублей.

Осенью прошлого года дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Как сообщается в электронной картотеке суда, во вторник, 30 июня, было вынесено решение.

"Уголовное дело прекращено", - говорится в картотеке.

Причины такого решения в самом суде узнать не удалось.

Напомним, в октябре прошлого года Сысертская городская дума выбрала нового председателя вместо подследственного Карамышева.