Ждать новых санкций? В США заявили о перехвате "российских" банковских переводов талибам

Газета New York Times опубликовала новую статью о российских связях с талибами. В материале говорится о якобы российских финансовых выплатах боевикам, связанным с группировкой "Талибан" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за убийства американских военных в Афганистане.

По данным источников, электронные платежи были перехвачены американскими лицами. Также газета сообщила о посреднике для распределения средств, "который сейчас, вероятно, находится в России", сообщает Regnum.

Предыдущий материал издания был официально опровергнут властями США. Президент Дональд Трамп заступился за Россию, назвав обвинения в ее сотрудничестве с Талибаном "заказухой".

Трамп подчеркнул, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.

Тем не менее, как отмечает в своем телеграм-канале профессор Никита Кричевский, "утка" с финансированием российской разведкой убийств американских военных раскручивается вовсю - независимо от того, правда это или ложь: "До новой антироссийской истерии рукой подать. Особенно перед выборами. Особенно когда введение новых санкций стало делом техники".

Несмотря на свою смехотворность американские санкции уже сказываются на российском бюджете. Как передаёт Infox, новая серия аукционов Минфина обернулась результатом, близким к провалу. Фактически разместить удалось лишь пятую часть заявленного объема (на 11,4 млрд рублей), несмотря на заметную скидку к рынку. Этот же выпуск Минфин продавал две недели назад: тогда инвесторы принесли на аукцион 167 млрд рублей, а Минфин удовлетворил заявки на 100,8 млрд. Таким образом, спрос рухнул в восемь раз, а объем размещения — почти в десять.