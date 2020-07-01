Возобновляется доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены

С 1 июля в Москве возобновляется доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны России.

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"Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска", - говорится в сообщении. Также в ФСО предупредили о необходимости соблюдения установленной социальной дистанции.