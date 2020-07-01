Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.

Накануне 33-летний аргентинец отличился с пенальти в матче против "Атлетико". Встреча завершилась со счётом 2:2.

В активе Месси теперь 630 голов за "Барселону", ещё 70 раз он отличился за сборную Аргентины.

Leo #Messi scores 700th pro goal — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020

Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.