06 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
ребенок, игрушка, малыш, девочка, мальчик (2016) | Фото:Накануне.RU

В Березниках живой найдена 11-летняя девочка, пропавшая из квартиры жилого дома

11-летняя жительница Березников, исчезнувшая в ночь на 29 июня, найдена живой в одном из районов города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

По данным следствия, девочка пропала из квартиры жилого дома, где проживала вместе с бабушкой и дедушкой. 130 человек, включая сотрудников отдела криминалистики, территориального следственного отдела следственного управления, сотрудников ГУ МВД, МЧС, Росгвардии региона и волонтеров на протяжении двух суток искали ребенка.

Сотрудники Росгвардии нашли девочку утром 1 июля, спящей в кустах на улице одного из районов города. Сейчас ребенка осматривают врачи. Также с использованием высокотехнологичной криминалистической техники следователи провели осмотр места происшествия, допросили родственников и местных жителей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения малолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Березниках живой найдена 11-летняя девочка, пропавшая из квартиры жилого дома

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Теги: 11-летняя девочка, пропажа, СКР



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