Адвокат о новом потерпевшем в деле Ефремова: Скоро всей деревней начнут претендовать

Адвокат Эльман Пашаев удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много потерпевших".

Напомним, накануне стало известно, что такой статус получил второй сын погибшего Сергея Захарова.

"Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", - сказал Пашаев в эфире радиостанции "Вечерняя Москва".

Адвокат отметил, что потерпевшими в этом деле могут быть только юридически близкие родственники. Это позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын.

На прошлой неделе Пашаев заявил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова затребовала "космическую" сумму компенсации. По словам юриста, потерпевшая сторона хочет 100-150 миллионов рублей, но такие "невероятные" деньги в судебной практике вообще не крутятся.

Пашаев отметил, что семья требует намного больше, чем ей по закону могут присудить.