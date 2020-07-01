ВОЗ: Россия идет хорошим путем, но ситуация может измениться

Уже несколько недель Россия идет "хорошим путем", который может привести к снижению заболеваемости коронавирусом, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Свое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия 24": "Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться".

У ВОЗ нет претензий и к организации голосования по поправкам в Конституцию (несмотря на то, что суточная заболеваемость коронавирусом держится в районе 7 тыс. человек): "Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил". Вуйнович оценила и систему дистанционного электронного голосования, которой могут воспользоваться люди больные COVID-19.