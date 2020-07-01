На Южном Урале директор строительной компании получил срок в колонии за хищение свыше 5 млн рублей

В Челябинской области директор строительной компании приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима за хищение у граждан свыше 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2017 гг. под видом выполнения проектных работ и строительства жилых домов, обвиняемый похитил деньги граждан. При этом выполнять обязательства по договору строительного подряда не собирался, с целью избегания уголовной ответственности придавал сделкам гражданско-правовой характер.

От действий обвиняемого пострадало 13 человек. Ущерб составил более 5 млн руб.

По приговору суда он должен возместить потерпевшим более 2 млн рублей.