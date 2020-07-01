В Перми закрытие Горнозаводской ветки оспаривают в суде: озвучены позиции Минобороны и РЖД

В Перми в рамках процесса, разворачивающегося в Свердловском райсуде, истец, активист Денис Галицкий оспаривает приказ краевого минтранса о закрытии движения электричек по Горнозаводской ветке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.

Первое заседание состоялось в феврале, оно было отложено. В марте началось рассмотрение иска началось с начала, однако в апреле его прекратили. 16 июня производство по делу возобновлено, встречу сторон назначили на 30 июня.

Началось заседание с ходатайства Галицкого о приобщении решения экспертного совета, который рекомендовал сохранить движение по ветке. Также он предоставил письмо городского департамента дорог и благоустройства, который отметил, что туннель отремонтирован так, что один пусть остаётся действующим.

"Это говорит о том, что Минобороны согласилось с, фактически, фиктивным закрытием путей до строительства Северного обхода с условием одного работающего пути. Хотя тут только один проект, строительства обхода нет", - сказал Галицкий.

Ходатайство удовлетворили. Как позже сказал Галицкий, Минобороны согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода. То есть не ясно, почему в итоге закрыта электричка, раз она, хоть и временно, должна ездить. Истец предоставил фотографии, что путь обслуживают и закрывать его никто не собирается. Галицкий попросил приобщить к материалам дела фото, подтверждающее это. В зале прозвучало возражение – "фотографии не имеют отношения к иску, это "очень глубоко"". В итоге кадры всё-таки приобщили.

Есть нарушения процедуры принятия приказа, отметил Галицкий, что делает возможным его отмену. Требования порядка закрытия ветки не соблюдены.

"Официально пути закрыты, электрички отменили, но пути могут существовать. Их содержат в том состоянии, что поезд в любой момент может проехать. Никакой экономической эффективности для "РЖД" в закрытии нет. Из документов, которые есть в деле, следует, что Министерство обороны не согласилось с закрытием - пути должны функционировать до строительства Северного обхода, от которого есть только название. То есть приказ фиктивный", - сказал Галицкий, комментируя иск.

Нарушение процедуры принятия – в отсутствии заключения о законности закрытия, которое должно быть согласовано федеральными министерствами обороны и промышленности и торговли.

"Заключение, которое легло в основу приказа минтранса, не согласовано с министерствами. Ранее суд отказал в его истребовании. Выходит, на основании фиктивного приказа закрыта электричка", - полагает Галицкий.

В ответ на реплику о том, что пути содержатся в порядке, представитель "РЖД" отметила, что "организация содержит своё имущество". В итоге после долгих споров заседание отложили. Следующая встреча сторон начнётся в 15.00 3 июля.

"Судья приобщила все представленные мной документы, но отказала в истребовании документов – это не так плохо, так как если они поступят в Ленинский райсуд, где процесс по закрытию электрички (там ходатайства удовлетворены), то эти документы можно будет представить в апелляционную инстанцию", - написал позже Галицкий в своём Facebook.

Он отмечает, что ОАО "РЖД" "не отрицают, что один путь закрытого перегона поддерживается в работоспособном состоянии, но отказываются объяснять, зачем "впустую" тратят деньги. "Пока всё подтверждает то, что Минобороны согласилось с "закрытием" только при условии работоспособности одного пути до момента ввода Северного обхода. Так как Северного обхода ещё даже в проекте нет, то "РЖД" разорятся, поддерживая путь много-много лет. Тотальный и дорогостоящий абсурд", - подытожил Галицкий.

Представитель правительства региона в ходе заседания заявлял, что закрытие ветки не нарушает прав истца, так как он может воспользоваться автобусом либо электричкой со станции Пермь I. При этом ответчик не исключил, что работы придется перенести на более поздний срок в целях экономии из-за коронавирусной пандемии.