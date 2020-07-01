06 Октября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2014) | Фото: Накануне.RU

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина "пожизненным президентом".

Представитель Кремля напомнил, что такая должность не предусмотрена Конституцией, передает Regnum.

Напомним, предложение Кадырова прозвучало на оперативном совещании с властями Чечни. "Я всегда говорил, что мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нету такого политического лидера в его масштабе. Мы должны гордиться этим", - заявил глава ЧР.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает все поправки в Конституцию, вынесенные на голосование. По его словам, для сохранения суверенитета страны "Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок".

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В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

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Теги: дмитрий песков, рамзан кадыров, владимир путин



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