В Екатеринбурге открылись 555 участков для голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня утром в Екатеринбурге открылись постоянные участки для голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, 555 участков открылись в уральской столице в 8.00. Одновременно продолжается сбор подписей в поддержку заявки на присвоение Екатеринбургу почетного звания "Город трудовой доблести". Все участки будут работать до 20.00 по уральскому времени, как и временные пункты приема голосов, в том числе в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале.

Период досрочного голосования, длившийся с 25 июня, завершился во вторник, 30 июня. При этом жители, до 21 июня подавшие заявление о голосовании по месту нахождения, могут проголосовать на удобном для себя участке, который заранее выбрали с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Проголосовать можно и на дому: для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию или передать просьбу через волонтеров или родственников до 17 часов 1 июля.

Как добавили в мэрии, на участках все посетители проходят температурный контроль и получают средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал по поправкам в Конституцию и принял участие в розыгрыше призов.