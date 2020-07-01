На Ямале продлен режим обязательной самоизоляции

В Ямало-Ненецком автономном округе продлен режим самоизоляции до 10 июля включительно, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе.

Под запретом остается проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования.

Жители автономного округа обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

С 3 июля разрешается подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках, а также следовать до пунктов проведения ЕГЭ. Гражданам старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.