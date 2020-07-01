Скончался актер Виктор Проскурин

В возрасте 68 лет скончался актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Ирина Хонда.

"Дорогие мои, любимые!

30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг.

Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке.

Все неожиданно. Как любая смерть.

Царствие небесное, мой дорогой...

Пусть земля тебе будет пухом...

Люблю тебя. Уважаю тебя.

Я буду помнить тебя всегда!

Спасибо тебе за все", - написала жена артиста.

Виктор Проскурин много играл в театре (служил в "Ленкоме", театре им. Ермоловой, театре Антона Чехова), снимался в кино, озвучивал мультфильмы. В его фильмографии более сотни ролей, в том числе в таких лентах как "Большая перемена" и "Жестокий романс".