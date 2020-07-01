Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию составила 93%

1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию. А накануне завершилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проходившее в качестве эксперимента в двух регионах – Москве и Нижегородской области. В Центральной избирательной комиссии дали брифинг по этому поводу.

Явка на ДЭГ составила 93%. В ЦИКе отмечают, что этот показатель нельзя сравнивать с обычным голосованием, поскольку люди, зарегистрировавшиеся на дистанционное голосование – это изначально активные граждане, имеющие мотивацию к участию в голосовании.

Председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила, что ДЭГ на последующих голосованиях и выборах будет расширено: "У нас уже сейчас было пять заявок от регионов, желающих принять участие в дистанционном голосовании. Мы будем двигаться дальше. Будем реагировать на запросы общества!". Зампред ЦИК Николай Булаев не исключил, что проект ДЭГ станет федеральным.

ТИК по дистанционному голосованию в 20:00 мск 1 июля (после окончания основного голосования) произведет сборку ключа расшифровывания, который разделен на пять частей, ими владеют пять человек.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что на систему электронного голосования велась хакерская атака, но пользователи этого не заметили, а все голоса были учтены.