06 Октября 2020
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Политика В России Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию составила 93%

1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию. А накануне завершилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проходившее в качестве эксперимента в двух регионах – Москве и Нижегородской области. В Центральной избирательной комиссии дали брифинг по этому поводу.
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Явка на ДЭГ составила 93%. В ЦИКе отмечают, что этот показатель нельзя сравнивать с обычным голосованием, поскольку люди, зарегистрировавшиеся на дистанционное голосование – это изначально активные граждане, имеющие мотивацию к участию в голосовании.

Председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила, что ДЭГ на последующих голосованиях и выборах будет расширено: "У нас уже сейчас было пять заявок от регионов, желающих принять участие в дистанционном голосовании. Мы будем двигаться дальше. Будем реагировать на запросы общества!". Зампред ЦИК Николай Булаев не исключил, что проект ДЭГ станет федеральным.

ТИК по дистанционному голосованию в 20:00 мск 1 июля (после окончания основного голосования) произведет сборку ключа расшифровывания, который разделен на пять частей, ими владеют пять человек.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что на систему электронного голосования велась хакерская атака, но пользователи этого не заметили, а все голоса были учтены.

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Явка на дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию составила 93%

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Теги: поправки в конституцию, явка, дистанционное электронное голосование, подсчет голосов



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