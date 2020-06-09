Вологодский губернатор считает, что "Великоустюгский район сильно продвинулся вперед по объемам благоустройства"

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин доложил губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, как исполняются поручения градостроительных советов в режиме видеоконференции, передает корреспондент Накануне.RU. В течение последних нескольких лет в Великоустюгском районе прошло 4 градостроительных совета. По итогам этих советов под строительство, ремонт и реконструкцию было определено более 30 объектов, количество выданных поручений превысило 60 единиц.

Важно отметить, что практически каждое решение было согласовано с местными жителями и подкреплено соответствующим финансированием из областного бюджета.

Самый капиталоемкий проект - реконструкция местного аэропортового комплекса: удлинение взлетно-посадочной полосы, замена аэронавигационного оборудования и ремонт аэровокзала. Фактически речь идет о комплексной модернизации аэропорта с тем, чтобы позволить принимать в Великом Устюге среднемагистральные самолеты с туристами напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, минуя стыковочные пересадки в Вологде и Череповце. Согласно госконтракту первый этап работ стоимостью свыше миллиарда рублей должен быть завершен уже к 5 августа.

Как рассказал начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев на объекте сейчас трудятся более 70 человек, задействовано 40 единиц техники. Пока есть некоторое отставание от графика, но установившаяся хорошая погода дает возможность подрядчику наверстать сроки. Параллельно идет работа по поставкам и монтажу специального радиотехнического оборудования.

Руководитель областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев добавил, что завершение первого этапа позволит сдать в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу и выполнять в аэропорт Великого Устюга чартерные рейсы. Организация регулярного авиасообщения будет возможна после завершения второго этапа проекта, который предполагает обустройство служебно-технической территории, строительство аварийно-спасательной станции и других объектов.

«Необходимо в самое ближайшее время подготовить дорожную карту с указанием конкретных сроков и этапов запуска авиасообщения в обновленном аэропорту, а также уже сейчас прорабатывать вопрос с авиакомпаниями, готовыми организовать прямые регулярные рейсы в Великий Устюг», - поручил губернатор.

Сейчас самый востребованный вид транспорта для местных жителей и туристов - автомобильный, основная транспортная магистраль, ведущая в район, - дорога Чекшино – Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг.

Качество этой автотрассы долгие годы вызывало справедливые нарекания автомобилистов. После личного обращения губернатора Олега Кувшинникова к министру транспорта страны Евгению Дитриху было принято решение о передаче объекта в федеральную собственность осенью 2020 года. До этого времени наиболее разрушенные участки магистрали будут отремонтированы из регионального бюджета, сумма расходов более 150 млн. рублей.

«За последние годы на дороге, действительно, проведен очень большой объем работ. В прошлом году отремонтированы самые аварийно-опасные участки. Конечно, остается ряд нерешенных проблем. Ведутся ямочные ремонты, но некоторые участки необходимо ремонтировать картами», - доложил глава района Александр Кузьмин.

Олег Кувшинников поручил соответствующим структурам подготовить все необходимые документы для передачи дороги в федеральную собственность, направить письма в федеральное дорожное агентство и Упрдор «Холмогоры» с просьбой зарезервировать в бюджете 2020 года средства на текущий ремонт. Тогда ремонтные работы можно будет начать уже осенью, не дожидаясь дорожной кампании 2021 года.

Крайне важен для устюжан также вопрос организации защиты города от паводка. В 2019 году по поручению губернатора было проведен строительство первого этапа инженерных сооружения общей стоимостью 500 миллионов рублей. Как сообщил начальник департамента природных ресурсов и окружающей среды Дмитрий Банников, на эти средства было построено свыше двух километров берегоукрепления, начато строительство второго этапа объекта стоимостью 360 миллионов рублей.

На втором этапе ведется строительство двухрядной шпунтовой стенки протяженностью 1,3 километра и земляной насыпи протяженностью 400 метров с укреплением откосов. Завершить работы по забивке шпунта планируется до 1 сентября, насыпь готова на 83%. Завершить все работы по контракту необходимо до 1 декабря. На третьем этапе до 2021 года планируется построить еще 2,7 километра земляной дамбы. Ее стоимость оценивается в 300 млн. рублей. Заявка на федеральное финансирование направлена и одобрена, средства должны быть выделены в следующем году.

«Великоустюгский район сильно продвинулся вперед по объемам благоустройства, а также других работ по ремонту социальных и инфраструктурных объектов, дорожной сети. По объемам инвестиций и количеству объектов район занимает третье место после Вологды и Череповца. Хочу поблагодарить администрацию района за выполнение моих поручений. Сделано уже многое, но впереди не менее колоссальный объем работ»,- сказал в завершении обсуждения губернатор