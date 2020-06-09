«Московский школьник» просит завести дело на Навального и Соболь, не удаливших порочащую комбинат клевету

Комбинат питания «Московский школьник» подал заявление в ГСУ СК РФ с требованием проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет совершения преступления, подпадающего под статью 315 УК РФ.

Причиной для обращения послужило невыполнение сотрудниками иноагента ФБК судебного решения об удаления из Сети информации, порочащей деловую репутацию компании.

Гендиректор «Московского школьника» Александр Буслаев в заявлении указал, что Алексей Навальный, Любовь Соболь, а также бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова в прошлом году распространяли недостоверные данные о предприятии. В текстовых публикациях и видеороликах на YouTube они заявляли, что комбинат питания нарушает санитарные нормы и причастен к заболеванию детей в конце 2018 года.

В октябре 2019 года «Московский школьник» инициировал в московском Арбитражном суде процесс о защите чести и деловой репутации. Предприятие требовало признания распространяемых сведений недостоверными, а также компенсационной выплаты. В декабре суд принял решение в пользу комбината питания, обязав Навального, Соболь и Шилову удалить недостоверную информацию в пятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Сотрудники ФБК попытались обжаловать приговор, однако 17 мая текущего года Девятым арбитражным апелляционным судом было принято решение оставить вердикт первой инстанции без изменений. В соответствии с этим недостоверные данные должны были быть удалены до 23 марта.

Однако, по словам Буслаева, Навальный и Соболь не исполнили решение суда. Материалы, подлежащие удалению, до сих пор можно найти в Сети. Кроме того, на YouTube-канале блогера по-прежнему размещено видео под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». В свою очередь, Любовь Соболь не удалила публикации в соцсетях, порочащие деловую репутацию «Московского школьника». Ни одним из ответчиков не было предоставлено официального опровержения фейка.

Гендиректор комбината питания обратился в ГСУ СК РФ, требуя провести проверку в отношении Навального на предмет преступления, состав которого соответствует статье 315 УК.

Напомним, ранее столичный Арбитражный суд обязал Навального, Соболь и ФБК выплатить 88 млн рублей «Московскому школьнику». С Натальи Шиловой взыскали 1 рубль компенсации.

В апреле прошлого года бывшая сотрудница комбината питания записала видеообращение, в котором рассказала, что на клевету о предприятии её подтолкнули сотрудники ФБК, воспользовавшиеся тяжелой болезнью сына Шиловой. Любовь Соболь обещала оказать помощь ребенку, однако экс-работница «Московского школьника» оказалась обманутой.