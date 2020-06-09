15 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В 2020 году для Вологодской области количество бюджетных мест в медицинских вузах увеличено на треть

В 2020 году министерством здравоохранения РФ для Вологодской области предоставлено 249 мест на целевой прием в 9 медицинских вузах страны. Это на треть больше, чем годом ранее, передает корреспондент Накануне.RU.

«Вологодской области выделено 154 места для поступления на лечебное дело, 70 мест – на педиатрию, 23 места - на стоматологию и два места для поступления в Химико-фармацевтический университет Санкт-Петербурга, - рассказала начальник управления кадровой политики и правового обеспечения Департамента здравоохранения Галина Смирнова, - В связи с эпидемиологической ситуацией изменился порядок подачи документов. В этом году все поступающие в вузы будут подавать их в электронном виде, либо по почте. Уже сейчас число желающих воспользоваться целевым направлением превысило 400 человек».

Для поступления выпускники школ должны успешно сдать единый государственный экзамен по химии и биологии, чтобы баллы позволили набрать проходной порог для поступления. Кроме «целевиков», поступающих на специалитет, предусмотрено поступление в ординатуру после окончания медицинских вузов. В текущем году количество мест в ней увеличено с 80 до 162, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

Направление дает возможность поступить в вуз по конкурсу среди «целевиков» и дополнительно получать стипендию от области в размере 4 тысяч рублей. При этом, после успешного окончания обучения молодой специалист гарантированно трудоустраивается и обязан отработать не менее трех лет в государственной медицинской организации.

Для молодых специалистов, которые трудоустраиваются в муниципальные районы, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки - выплата в размере 500 тысяч рублей. 1 или 1,5 миллиона рублей выплачивается участникам программы «Земский доктор», 10 тысяч рублей в течение первых трех лет работы предоставляется участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

Немаловажно, что разных районах региона предлагается жилье, земельные участки, компенсационные выплаты, дополнительные выплаты к заработной плате для молодых специалистов.

Стоит отметить, что система здравоохранения Вологодской области в 2019 году пополнилась 112 врачами разных специальностей.

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В 2020 году для Вологодской области количество бюджетных мест в медицинских вузах увеличено на треть

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Теги: бюджетные места, медицинские вузы, целевики, абитуриенты, здравоохранение



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