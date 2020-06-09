14 Сентября 2020
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Конституция РФ Северо-Западный ФО Вологодская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Шесть новеньких авто и масса других подарков ждут вологжан - победителей викторины "Наша Конституция"

Сегодня в Вологодской области объявили о проведении викторины «Наша Конституция», передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятие приурочено к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ.

«Основная ее цель, привлечь внимание вологжан к истории создания и развития основного закона нашего государства», - разъяснила главный редактор газеты «Красный Север» -информационного партнера викторины Надежда Кузьминская.

Директор группы компаний «Арт-Рыба» Владимир Селин добавляет: «Мы считаем важным, чтобы наше население было юридически грамотным и делало осознанный выбор, голосуя за или против поправок в Конституцию».

Викторина пройдет во всех районах Вологодской области. Принять участие в ней смогут все желающие вологжане старше 18 лет. Для этого необходимо правильно ответить на вопросы анкеты и сдать ее в пункт выдачи-приема, расположенный вблизи мест голосования по поправкам в Конституцию. Сделать это можно будет с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. В тех же пунктах анкету можно будет и получить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Викторина - отличная идея, - уверен депутат Государственной Думы РФ от Вологодской области Алексей Канаев, - важно то, что она проходит в преддверии всенародного голосования по поправкам в Конституцию».

Каждый участник викторины получит на руки отрывной талон с уникальным номером. . Со 2 по 8 июля комиссии проведут проверку ответов в анкетах участников викторины, розыгрыш подарков среди жителей, принявших участие в викторине и правильно ответивших на ее вопросы, пройдет до 20 июля.

В подарках для победителей викторины - шесть автомобилей, телевизоры, лодки, лодочные моторы и прочее нужные и полезные предметы. Организаторы говорят ,что заготовлено более 2500 тысяч подарков.

Адрес участка для голосования можно узнать, позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону 8-800-200-00-20 или в территориальную избирательную комиссию. Кроме того, адреса пунктов выдачи-приема будут опубликованы на официальной страничке викторины в социальной сети ВКонтакте.

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Шесть новеньких авто и масса других подарков ждут вологжан - победителей викторины "Наша Конституция"

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Теги: голосование по конституции, викторина, наша конституция, подарки



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