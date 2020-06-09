"Мы отказались от советских стандартов". Прилепин - о ДТП с Ефремовым

Известный писатель Захар Прилепин рассказал о своем отношении к смертельной аварии, которую устроил в центре Москвы актер Михаил Ефремов. В беседе с журналистом Накануне.RU он отметил, что близкие Ефремова должны были приложить все усилия, чтобы его вылечить, но все-таки справиться с этим не смогли.

"Миша беспробудно пил. Еще в те времена, когда мы с ним общались, а крайний раз это было в 2013 году. Он тогда уже пил чудовищным образом. Конечно, его надо было лечить и его близкие должны были приложить все усилия к тому, чтобы его вылечить. Но, видимо, ни друзья, ни близкие, ни коллеги по театру не могли с этим справиться. Это болезнь", - сказал Захар Прилепин.

По мнению писателя, случившееся является следствием отказа граждан от опеки государства после распада Советского Союза.

"Нужно ли после таких случаев внести поправки в законодательство и лечить алкоголиков принудительно? Это должно быть вынесено на общественное обсуждение, в том числе с теми людьми, которые отменяли закон о принудительном лечении алкоголиков, который был в СССР. Были советские стандарты, когда семья, школа, профсоюз, заводы и фабрики, милиция занимались человеком. Причем неважно - пьяным, наркоманом, туберкулезно больным, бездетным, каким угодно. Все это вызвало, с другой стороны, раздражение у жителей самой страны. "Слишком много нами занимается наше государство, - думали люди, - мы сами решим, кем нам становиться, алкоголиками или кем-то другим". И люди отказались от опеки государства, и все это перетекло вот в такую трагическую тенденцию, как пьяные ДТП со смертельным исходом".

Комментируя отзыв режиссера Никиты Михалкова о случившемся с Ефремовым (мэтр назвал происшествие ужасным, трагичным, несправедливым для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерным для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью ... финалом), Прилепин философски заметил: "Все мы иногда испытываем чувство огромной безнаказанности".

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня. В крови актера, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики.