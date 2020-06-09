В крови Ефремова обнаружили наркотики. Он задержан

В крови Михаила Ефремова обнаружены наркотики. Об этом сообщает "Рен-ТВ". По данным телеканала, медэкспертиза нашла в анализах актера алкоголь, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Теперь он задержан, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ранее Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.