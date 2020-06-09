14 Сентября 2020
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Михаил Меркулов (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-защитник "Урала" Меркулов перешел в "Рубин"

Бывший основной игрок обороны екатеринбургского ФК "Урал" Михаил Меркулов продолжит свою карьеру в казанском "Рубине". О трансфере рассказали в пресс-службе клуба из Татарстана.

"Соглашение с Меркуловым подписано на два года", - сообщили в клубе.

Ранее наше издание писало о том, что защитник окажется именно в стане двукратных чемпионов России.

Михаил Меркулов является воспитанником волгоградского футбола. До перехода в "Урал" летом 2015 года защитник играл в футболке иркутского "Байкала", волгоградского "Ротора", "Митоса" из Новочеркасска.

В составе оранжево-черных 26-летний футболист выиграл Кубок ФНЛ и дважды выходил в финал Кубка России. Кроме того, игрока примечал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Меркулова включали в расширенный состав сборной России.

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Экс-защитник "Урала" Меркулов перешел в "Рубин"

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Теги: Михаил Меркулов, ФК Рубин



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