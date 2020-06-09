14 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

Следователи заинтересовались деятельностью спикера уральской думы после публикации Накануне.RU

Следственные органы начали проверку в отношении председателя Думы Артемовского Константина Трофимова после публикации Накануне.RU о предполагаемом хищении политиком муниципального имущества. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

"Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по данной публикации организовано проведение доследственной проверки", - заключили в инстанции.

Напомним, что ранее в распоряжении нашего агентства попало обращение от жителей Артемовского в том числе на имя губернатора Евгения Куйвашева и председателя "ЕР" Дмитрия Медведева, они заявляют, что якобы политик заставлял рабочих похищать муниципальное имущество. Так, в поселке Буланаш из помещений на улице Грибоедова в течение нескольких лет срезались трубы, батареи, цепи, регистры. Имущество, как пишут в документе, сдавалось в металлолом. Также авторы обращения заявляют, что якобы Трофимов не указал в своей налоговой декларации доход жены от предполагаемой предпринимательской деятельности. Сам спикер думы отказался комментировать обращение жителей.

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Следователи заинтересовались деятельностью спикера уральской думы после публикации Накануне.RU

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Теги: Константин Трофимов, Артемовский, следователи



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Ранее 13.07.2020 14:47 Мск Прокуратура заинтересовалась деятельностью спикера уральской думы

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