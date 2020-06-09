Михаила Ефремова увезли на допрос

Актера Михаила Ефремова задержали, видео появилось в телеграм-каналах.

На кадрах видно, что его вывели из дома в сопровождении полиции в капюшоне и медицинской маске.

По данным Mash, понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина. Три машины "скорых", которые дежурили у дома, разъехались.

Baza пишет, что Ефремова везут на допрос.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.